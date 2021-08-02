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Разговорчики в сети: «А нечего было делать проблему из воздуха»
02.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Лидеры мнений – о скандале в Токио. Часть вторая.
Первая
«Кароткая гісторыя аднаго алімпійскага забегу эстафетай на 400 метраў.
«Сначала Ціханоўская, цяпер Ціманоўская, прэлесць жа. Дарагое мрзд, люблю твой сарказм у дробязях»».
«Я ня маю права казаць за ўсіх, але тыя беларусы ў Чэхіі, якіх ведаю, перкананы, будуць радыя вітаць тут алімпійку Кысьціну Ціманоўскую і пастараюцца, каб яна адчувала тут сябе сярод сваіх. Учынак, зьдзейсьнены Крысьцінай – больш, чым мэдаль».
«Белорусские чиновники: (решают «депортировать» Тимановскую с Олимпиады домой, потому что она возмутилась тем, что придется выступать не в той дисциплине, к которой готовилась – по причине непрофессионализма этих чиновников).
Тимановская: «А вы ли не офигели?»
Японская полиция: «А вы рамсы не попутали? Тут мы депортируем, а не какие-то кони в пальто».
Польский консул: «Даем гумвизу и возможность продолжить спорткарьеру в Польше».
Чешский МИД: «Даем визу и возможность.... Да блин, и тут поляки обогнали».
Беларусь потеряла прекрасного спортсмена на пустом месте. Польша получит прекрасного спортсмена. А нечего было делать проблему из воздуха».
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Лидеры мнений – о скандале в Токио.
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