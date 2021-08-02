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Тема Тимановской: как создать мегаскандал на ровном месте
02.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Токийскую Олимпиаду еще долго будут вспоминать в Беларуси благодаря цепной реакции некомпетентности чиновников разных уровней.
Заместитель министра спорта Александр Барауля объяснил этот казус «стечением обстоятельств». Но есть и другие версии.
Кристина Мулярчик
То есть скандала просто не должно было бы случиться, если бы в министерстве спорта справлялись с элементарными арифметическими действиями хотя бы на «троечку».
Кристина Тимановская
В общем проблему можно было купировать, своевременно пообщавшись с легкоатлеткой. Но в минспорта не умеют не только считать, но и разговаривать именно в тот момент, когда это необходимо.
По итогу мини-скандал превратился в международный. Чтобы этого не случилось, достаточно было просто ничего не делать. Но даже это нехитрое искусство оказалось недоступно ответственным лицам.
Так проявляются результаты многолетней отрицательной селекции– когда вместо профессионалов на ключевые должности назначают «верных людей». Причем сразу на всех уровнях:
- сначала рядовой исполнитель напортачил с допинг-пробами;
- затем уже чиновники среднего звена сочли, что спортсменку можно использовать как угодно, ничего ей не объясняя;
- а потом уже на угадывающемся руководящем уровне (выше, чем министр спорта, известный, кстати, не достижениями в этой области, а службой в охране Александра Лукашенко) было принято роковое решение отозвать Кристину Тимановскую, превратившее мелкое недоразумение в глобальный кризис, который может привести к новым санкциям со стороны Международного олимпийского комитета.
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Чиновники, конечно, все равно попытаются перевести стрелки на бегунью. Но даже, если вынести за скобки скандал с Тимановской, нынешняя Олимпиада по чисто спортивным результатам выглядит провальной для Беларуси: всего 2 медали за 10 дней Игр. Так плохо не было еще никогда. И это результат деятельности всей системы – от клерков до Александра Лукашенко – в сфере, которая является одним из главных приоритетов руководства страны.
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Цепная реакция некомпетентности как результат отрицательной селекции.
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