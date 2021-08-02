Тема Тимановской: как создать мегаскандал на ровном месте

Источник материала: Салiдарнасць

Токийскую Олимпиаду еще долго будут вспоминать в Беларуси благодаря цепной реакции некомпетентности чиновников разных уровней.





Кейс Кристины Тимановской легко раскладывается на несколько этапов, на каждом из которых можно было ситуацию либо грамотно разрулить, либо сильно усугубить. И на всех развилках выбирался второй вариант.

Трех белорусских легкоатлеток, прилетевших в Токио, организаторы не допустили к соревнованиям из-за несоблюдения правил, касающихся количества и периодичности допинг-проб. В числе отстраненных оказались две бегуньи, Кристина Мулярчик и Анна Михайлова, которые должны были участвовать в эстафете 4 по 400 метров.

Заместитель министра спорта Александр Барауля объяснил этот казус «стечением обстоятельств». Но есть и другие версии.

Из-за некомпетентности каких-то людей, отвечающих за все это, они просчитали просто дни. Потому что между пробами должен быть минимум 21 день. К сожалению, у нас это не высчитали. У меня взяли на 20-й день. Из-за этой ошибки пролетаем мимо Олимпиады. Кристина Мулярчик

То есть скандала просто не должно было бы случиться, если бы в министерстве спорта справлялись с элементарными арифметическими действиями хотя бы на «троечку».

Чтобы формально принять участие в эстафете, белорусское спортивное руководство решает закрыть брешь при помощи Кристины Тимановской, которая специализируется на дистанциях 100 и 200 метров, но никак не 400. Саму спортсменку тренеры об этом в известность не ставят: она узнает о решении из других источников и пишет гневный пост.

Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили всю ситуацию и узнали, могли я пробежать 400 м, и готова ли я? Но все решили сделать за моей спиной при том, что я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор. Кристина Тимановская

В общем проблему можно было купировать, своевременно пообщавшись с легкоатлеткой. Но в минспорта не умеют не только считать, но и разговаривать именно в тот момент, когда это необходимо.

Пост Тимановской забылся бы, если не на следующий день, то через два-три. Однако власти сами щедро плеснули бензина на едва тлеющие угли. Сначала спортсменку по полной программе отполоскали на государственных телеканалах. А потом верхи и вовсе приняли решение устроить показательную порку, досрочно отозвав Тимановскую с Олимпиады. Но легкоатлетка вместо того, чтобы покорно проследовать в самолет, обратилась за помощью и попала в топ-новости крупнейших медиа мира. В результате того, что Тимановской не дали пробежать 200 метров, она сбегает на Запад – классная работа спортивного (и не только) руководства Беларуси!

По итогу мини-скандал превратился в международный. Чтобы этого не случилось, достаточно было просто ничего не делать. Но даже это нехитрое искусство оказалось недоступно ответственным лицам.

Так проявляются результаты многолетней отрицательной селекции– когда вместо профессионалов на ключевые должности назначают «верных людей». Причем сразу на всех уровнях:

- сначала рядовой исполнитель напортачил с допинг-пробами;

- затем уже чиновники среднего звена сочли, что спортсменку можно использовать как угодно, ничего ей не объясняя;

- а потом уже на угадывающемся руководящем уровне (выше, чем министр спорта, известный, кстати, не достижениями в этой области, а службой в охране Александра Лукашенко) было принято роковое решение отозвать Кристину Тимановскую, превратившее мелкое недоразумение в глобальный кризис, который может привести к новым санкциям со стороны Международного олимпийского комитета.

Чиновники, конечно, все равно попытаются перевести стрелки на бегунью. Но даже, если вынести за скобки скандал с Тимановской, нынешняя Олимпиада по чисто спортивным результатам выглядит провальной для Беларуси: всего 2 медали за 10 дней Игр. Так плохо не было еще никогда. И это результат деятельности всей системы – от клерков до Александра Лукашенко – в сфере, которая является одним из главных приоритетов руководства страны.