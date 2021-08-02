«Спортсмены — это гордость страны, а не собственность режима». Тихановская призвала МОК расследовать инцидент с Тимановской

Светлана Тихановская призвала Международный олимпийский комитет провести разбирательство в отношении руководящего состава Национального олимпийского комитета Беларуси в связи с инцидентом с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.





По мнению белорусского демократического лидера, чиновников, которые принимали решение по спортсменке, необходимо отстранить от Олимпиады в соответствии с Олимпийской хартией.

«В ближайшие дни мы проведем ряд встреч и звонков с правительствами стран, которые предложили свою помощь, и международных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ, — сообщает пресс-служба политика. — Всех причастных к попытке похищения Кристины Тимановской мы предложим внести в санкционные списки, а также усилить санкции ЕС и США против режима».

«Мы настаиваем, что белорусские спортсмены — это гордость нашей страны, а не собственность режима. И сейчас моральный долг международного сообщества — дать решительную реакцию на попытки похищения белорусов с территорий демократических государств», — отмечается в заявлении экс-кандидата в президенты.

По мнению Тихановской, события 1 августа показали, что «захват самолета Ryanair — это не исключительный случай».

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности ( BSSF ) заявил , что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила , что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

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