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Погода в Беларуси изменится кардинально. Похолодает, вернутся дожди
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Похолодает, вернутся дожди. На нынешней неделе после знойного июля погода в Беларуси изменится кардинально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как уж тут не верить в народные приметы? 2 августа – День пророка Ильи, и редко он обходится без дождя, грозы и града. Весь этот набор и местами порывистый ветер стали поводом для объявления на понедельник оранжевого уровня опасности. Впрочем, именно Ильин день наполнен преданием о противодействии двух стихий – зимы и лета. Считалось, что именно в это время начинается переход к осени.
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Новости Беларуси. Похолодает, вернутся дожди. На нынешней неделе после знойного июля погода в Беларуси изменится кардинально, сообщили в программе Новости «24...
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