ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Они способны выполнять любые задачи. В Беларуси 2 августа отмечают День десантников и сил специальных операций

02.08.2021 09:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Доблестный праздник. День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси традиционно отмечается 2 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они способны выполнять любые задачи. В Беларуси 2 августа отмечают День десантников и сил специальных операций

Несколько поколений воинов в голубых беретах прославились, сражаясь на полях Великой Отечественной войны, в Афганистане, участвуя в других локальных конфликтах. Их доблесть – пример для нынешних защитников Беларуси. У всех на слуху бригады мобильных сил: 38-я в Бресте, 103-я в Витебске и 5-я отдельная бригада специального назначения в Марьиной Горке. Они способны выполнять практически любые задачи: от разведки на территории условного противника до уничтожения незаконного бандформирования. Сейчас представители этого рода войск готовятся к совместному стратегическому учению Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2021».

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Доблестный праздник. День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси традиционно отмечается 2 августа, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Второго белорусского троеборца сняли с Олимпийских игр. И опять из-за лошади
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by