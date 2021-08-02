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Второго белорусского троеборца сняли с Олимпийских игр. И опять из-за лошади
Источник материала: UDF
Фото: Минспорта Беларуси
«Александр Зеленко на Карло Гранде не смог продолжить выступление. Лошадь нашего спортсмена снята по ветеринарным показаниям», — говорится в сообщении.
По итогам выступления в троеборье (конный спорт) после второй дисциплины — полевых испытаний — Александр Зеленко с Карло Гранде занимал 44-е место среди 63 пар.
Напомним, ранее из-за серьезного заболевания своей лошади Мартини с Игр был вынужден сняться Александр Фоминов. Заболевание диагностировали у лошади Фоминова ветеринарные врачи в олимпийской конюшне почти сразу после прилета в Токио.
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Ранее из-за серьезного заболевания своей лошади с Игр был вынужден сняться Александр Фоминов.
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