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Второго белорусского троеборца сняли с Олимпийских игр. И опять из-за лошади

02.08.2021 09:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Второго белорусского троеборца сняли с Олимпийских игр. И опять из-за лошади
Фото: Минспорта Беларуси
Лошадь Карло Гранде, на котором выступает белорусский всадник Александр Зеленко, снята с Олимпийских игр по ветеринарным показаниям. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Беларуси.

«Александр Зеленко на Карло Гранде не смог продолжить выступление. Лошадь нашего спортсмена снята по ветеринарным показаниям», — говорится в сообщении.



По итогам выступления в троеборье (конный спорт) после второй дисциплины — полевых испытаний — Александр Зеленко с Карло Гранде занимал 44-е место среди 63 пар.

Напомним, ранее из-за серьезного заболевания своей лошади Мартини с Игр был вынужден сняться Александр Фоминов. Заболевание диагностировали у лошади Фоминова ветеринарные врачи в олимпийской конюшне почти сразу после прилета в Токио.
 
 
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Ранее из-за серьезного заболевания своей лошади с Игр был вынужден сняться Александр Фоминов.
 
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