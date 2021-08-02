Источник материала: UDF



Фото: Минспорта Беларуси

«Александр Зеленко на Карло Гранде не смог продолжить выступление. Лошадь нашего спортсмена снята по ветеринарным показаниям», — говорится в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Второго белорусского троеборца сняли с Олимпийских игр. И опять из-за лошади Ранее из-за серьезного заболевания своей лошади с Игр был вынужден сняться Александр Фоминов.

По итогам выступления в троеборье (конный спорт) после второй дисциплины — полевых испытаний —с Карло Гранде занимал 44-е место среди 63 пар.Напомним, ранее из-за серьезного заболевания своей лошади Мартини с Игр был вынужден сняться Александр Фоминов. Заболевание диагностировали у лошади Фоминова ветеринарные врачи в олимпийской конюшне почти сразу после прилета в Токио.