Посмотрите, как кот встречает хозяина с работы. Видео умилило пользователей Сети

Источник материала: ОНТ

Мужчина по имени Стивен решил заснять на видео реакцию своего кота на то, как хозяин возвращается с работы. Реакция питомца удивила Сеть.

На кадрах видно, что за несколько секунд до того, как откроется дверь, кот по кличке Мандо вскакивает и бежит к двери. Когда Стивен заходит, питомец начинает мяукать и бросается в ноги к мужчине.

Видео «взорвало» TikTok и за два дня набрало более 14 млн просмотров.

Комментаторы были покорены нежностью кота: «Занюхал в конце, такая прелесть», «Потягушечки, а говорят, что кошки бездушные», «А как моего также запрограммировать?», «Чудесный питомец!».

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