|
Посмотрите, как кот встречает хозяина с работы. Видео умилило пользователей Сети
Источник материала: ОНТ
Мужчина по имени Стивен решил заснять на видео реакцию своего кота на то, как хозяин возвращается с работы. Реакция питомца удивила Сеть.
На кадрах видно, что за несколько секунд до того, как откроется дверь, кот по кличке Мандо вскакивает и бежит к двери. Когда Стивен заходит, питомец начинает мяукать и бросается в ноги к мужчине.
Видео «взорвало» TikTok и за два дня набрало более 14 млн просмотров.
Комментаторы были покорены нежностью кота: «Занюхал в конце, такая прелесть», «Потягушечки, а говорят, что кошки бездушные», «А как моего также запрограммировать?», «Чудесный питомец!».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина по имени Стивен решил заснять на видео реакцию своего кота на то, как хозяин возвращается с работы. Реакция питомца удивила Сеть. На кадрах видно, что за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)