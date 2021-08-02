Антиковидные протесты в Европе: градус насилия растет

Источник материала: ОНТ

В Европе выходные были горячими от протестов. Многотысячные акции прошли в нескольких странах. Завязались жесткие стычки с полицией.

В разных точках Берлина собрались акции «COVID-диссидентов». Люди вышли на улицы даже несмотря на то, что ранее суд в немецкой столице запретил проведение митинга из-за сложной эпидобстановки.

Во Франции в стычках с протестующими пострадали трое полицейских. Агрессивную толпу усмиряли силой, водометами и слезоточивым газом. Но справиться с демонстрантами становится все тяжелее. Всего на протесты в крупных городах Франции вышли более 200 тысяч человек. Самые масштабные – в Париже. Причина протестов – ковидные паспорта и обязательная вакцинация. Также протестовали против прививок и ограничений в Швейцарии и Италии.

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