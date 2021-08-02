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Ильин день у православных: что можно и нельзя делать в этот праздник

02.08.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ильин день у православных: что можно и нельзя делать в этот праздник

2 августа в 2021 году православные отмечают Ильин день. В этот день почитают память библейского пророка Илии, который жил в IX веке до н.э. в Израильском царстве. Он посвятил свою жизнь служению Богу, боролся против язычества и поклонения идолам

Традиции и обряды праздника

В этот день в православных храмах читают божественную литургию и устраивают крестный ход. Также принято просить у Илии хорошего урожая и освящать в церкви семена.

В народе принято в этот праздник накрывать пышный стол и собирать за ним родственников и друзей. Хозяйки готовят тушеную баранину или свинину, хлеб, лепешки. Также в Ильин день принято проявлять милосердие и кормить бедных.

После праздничного стола люди устраивают народные гуляния, ярмарки, водят хороводы и организуют игры.

Что нельзя делать в Ильин день

В Ильин день нельзя переусердствовать в поле и по дому.

С этого дня считается, что лето закончено. Согласно легенде, те, кто будут купаться в водоемах, могут простудиться. 

Также нельзя стоять под деревом, бегать, сквернословить и громко кричать. Тех, кто выполняет эти действия, может ударить молния.

Не принято в этот день ходить в парикмахерскую. 

Приметы и поверья на Ильин день

Если на Илию дождливый день, то в году будет мало пожаров.

Сильный гром – на протяжение года будет часто болеть голова.

Если в этот день попасть под дождь, то весь год будет крепкое здоровье.

После 2 августа комары и мухи не кусаются.

Фото: БЕЛТА

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2 августа в 2021 году православные отмечают Ильин день. В этот день почитают память библейского пророка Илии, который жил в IX веке до н.э. в Израильском царстве. Он...
 
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