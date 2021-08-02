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Ильин день у православных: что можно и нельзя делать в этот праздник
Источник материала: ОНТ
2 августа в 2021 году православные отмечают Ильин день. В этот день почитают память библейского пророка Илии, который жил в IX веке до н.э. в Израильском царстве. Он посвятил свою жизнь служению Богу, боролся против язычества и поклонения идолам.
Традиции и обряды праздника
В народе принято в этот праздник накрывать пышный стол и собирать за ним родственников и друзей. Хозяйки готовят тушеную баранину или свинину, хлеб, лепешки. Также в Ильин день принято проявлять милосердие и кормить бедных.
После праздничного стола люди устраивают народные гуляния, ярмарки, водят хороводы и организуют игры.
Что нельзя делать в Ильин день
С этого дня считается, что лето закончено. Согласно легенде, те, кто будут купаться в водоемах, могут простудиться.
Также нельзя стоять под деревом, бегать, сквернословить и громко кричать. Тех, кто выполняет эти действия, может ударить молния.
Не принято в этот день ходить в парикмахерскую.
Приметы и поверья на Ильин день
Сильный гром – на протяжение года будет часто болеть голова.
Если в этот день попасть под дождь, то весь год будет крепкое здоровье.
После 2 августа комары и мухи не кусаются.
Фото: БЕЛТА
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2 августа в 2021 году православные отмечают Ильин день. В этот день почитают память библейского пророка Илии, который жил в IX веке до н.э. в Израильском царстве. Он...
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