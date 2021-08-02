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День в истории – 2 августа: Пятая авеню, ЗИЛ и день рождения Леонида Ленча

02.08.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День в истории – 2 августа: Пятая авеню, ЗИЛ и день рождения Леонида Ленча

События, которыми отметилось 2 августа.

В этот день 1824 года в Нью-Йорке была проложена Пятая авеню – одна из самых известных и дорогих улиц мира. Самые модные магазины и самые знаменитые здания, так называемые «Миля миллионеров» и «Музейная миля» находятся именно на Пятой авеню. С 1966 года движение на большей части улицы одностороннее.

В этот день 1905 года недалеко от Орши в семье военного врача родился один из самых известных советских писателей-юмористов – Леонид Ленч. Его фельетоны и юморески в свое время были непременным атрибутом центральной прессы, а современному зрителю хорошо знакома комедия Эльдара Рязанова «Девушка без адреса», снятая по сценарию Ленча.

В этот день 1916 года в Москве был основан автомобильный завод АМО. Сначала он по лицензии собирал итальянские грузовики Fiat. В 1933 году завод получил имя Сталина и стал ЗИСом, а с 1956 года носит наименование ЗИЛ в честь первого директора Лихачёва. За свою долгую историю ЗИЛ выпускал не только грузовики, но автобусы и лимузины для первых лиц государства.

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События, которыми отметилось 2 августа. В этот день 1824 года в Нью-Йорке была проложена Пятая авеню – одна из самых известных и дорогих улиц мира. Самые модные...
 
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