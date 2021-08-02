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2 августа – День десантников и сил специальных операций

02.08.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

2 августа – День десантников и сил специальных операций

Белорусским военным подвластны все стихии – от воздушной до огненной! Сегодня День десантников и сил специальных операций – это одно из самых надежных звеньев в системе белорусской безопасности.

Силы специальных операций – преемник воздушно-десантных войск. Их история началась 91 год назад – 2 августа 1930 года на учениях под Воронежем на парашютах удачно десантировано подразделение из 12 человек. И в СССР впервые в мире сформированы бригады, которые высаживались сразу с тяжелым оружием – минометами и машинами. Сегодня в арсенале современные БТР, минометы и стрелковое оружие. Мастерство воины-десантники демонстрируют на международных учениях. Где оценка «отлично» – уже знак качества. 

А кузница кадров ВДВ – в самом центре Витебска. В 103-й воздушно-десантной бригаде проходят подготовку тысячи солдат, среди которых даже девушки. 2 августа торжества по случаю праздника пройдут в Минске, Витебске и Бресте

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Белорусским военным подвластны все стихии – от воздушной до огненной! Сегодня День десантников и сил специальных операций – это одно из самых надежных звеньев в...
 
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