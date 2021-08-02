ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские аграрии намолотили 3,5 миллиона тонн зерна

02.08.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусские аграрии намолотили 3,5 миллиона тонн зерна

Уборочная кампания в стране приближается к своему экватору. И аграрии намолотили уже 3,5 миллиона тонн зерна.

В лидерах Брестская область. Практически догнала ее Минская. Оба региона близки к уровню в миллион тонн. Затем идет Гродненщина. И практически на одном уровне держатся Витебская, Гомельская и Могилевская области. Аграрии в поле от темна и до темна. В некоторых хозяйствах даже практикуют ночную уборку. Все для того, чтобы успеть до дождей и максимально быстро собрать созревшее зерно.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уборочная кампания в стране приближается к своему экватору. И аграрии намолотили уже 3,5 миллиона тонн зерна. В лидерах Брестская область. Практически догнала ее...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Египте заявляют о почти 90 уничтоженных экстремистах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by