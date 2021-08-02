Белорусские аграрии намолотили 3,5 миллиона тонн зерна

Источник материала: ОНТ

Уборочная кампания в стране приближается к своему экватору. И аграрии намолотили уже 3,5 миллиона тонн зерна.

В лидерах Брестская область. Практически догнала ее Минская. Оба региона близки к уровню в миллион тонн. Затем идет Гродненщина. И практически на одном уровне держатся Витебская, Гомельская и Могилевская области. Аграрии в поле от темна и до темна. В некоторых хозяйствах даже практикуют ночную уборку. Все для того, чтобы успеть до дождей и максимально быстро собрать созревшее зерно.

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