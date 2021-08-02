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Гороскоп на 2 августа: Девам придётся решать проблемы, а Овны могут браться за трудные задачи
Источник материала: ОНТ
Сегодня Овны могут браться за новые трудные задачи, связанные с эмоциональным и физическим перенапряжением. В центре ваших интересов окажутся финансы и деловые контакты.
От Тельцов потребуется умение правильно планировать бюджет и распределять ресурсы. Крупные покупки вам лучше совершить в другой день. Звёзды гарантируют успех в личной жизни.
Близнецам придётся приложить много усилий для достижения своей цели. Обсуждение внутрисемейных вопросов может отложить реализацию намеченных планов на длительный срок.
Раки готовы посвятить время поездкам, общению и отдыху на природе. Прекрасный момент для того, чтобы наладить взаимоотношения с членами семьи и близкими родственниками.
В ожидании финансовой прибыли Львы приложат максимум активности для выполнения работы и воплощения задумок. Звёзды обещают вам хорошие дополнительные заработки.
Девам придётся решать проблемы близких людей. Не отказывайте им в поддержке, даже если это нарушит ваши планы. День благоприятный для новых приобретений.
Спокойствие и рационализм помогут Весам справиться с конфликтной ситуацией. Общайтесь с людьми, которые вас вдохновляют, заряжают позитивной энергией и полезными идеями.
Скорпионам звёзды рекомендуют не тратить силы на выяснение отношений. Всё решится в вашу пользу само собой, с учётом ваших привилегий и заслуг. Свободное время посвятите спорту.
Благоприятный день для деловой активности у Стрельцов. Успешными будут финансовые операции и торговые сделки. Постарайтесь сделать то, что так давно откладывали.
Козероги с удовольствием потратят время на составление фитнес-плана и вариантов курортного оздоровления. Звёзды советуют вам рационально оценить свои возможности.
Водолеям стоит подходить ко всему взвешенно, спокойно и рассудительно. Приятные знакомства и свидание с любимым человеком улучшат настроение. Хороший день для самообразования.
Интуиция и логика помогут Рыбам принять важное решение, которое улучшит материальное положение. Отличный день для наведения порядка в документах.
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Сегодня Овны могут браться за новые трудные задачи, связанные с эмоциональным и физическим перенапряжением. В центре ваших интересов окажутся финансы и деловые...
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