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Гороскоп на 2 августа: Девам придётся решать проблемы, а Овны могут браться за трудные задачи

02.08.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 2 августа: Девам придётся решать проблемы, а Овны могут браться за трудные задачи

Сегодня Овны могут браться за новые трудные задачи, связанные с эмоциональным и физическим перенапряжением. В центре ваших интересов окажутся финансы и деловые контакты.

От Тельцов потребуется умение правильно планировать бюджет и распределять ресурсы. Крупные покупки вам лучше совершить в другой день. Звёзды гарантируют успех в личной жизни. 

Близнецам придётся приложить много усилий для достижения своей цели. Обсуждение внутрисемейных вопросов может отложить реализацию намеченных планов на длительный срок.

Раки готовы посвятить время поездкам, общению и отдыху на природе. Прекрасный момент для того, чтобы наладить взаимоотношения с членами семьи и близкими родственниками.

В ожидании финансовой прибыли Львы приложат максимум активности для выполнения работы и воплощения задумок. Звёзды обещают вам хорошие дополнительные заработки.

Девам придётся решать проблемы близких людей. Не отказывайте им в поддержке, даже если это нарушит ваши планы. День благоприятный для новых приобретений.

Спокойствие и рационализм помогут Весам справиться с конфликтной ситуацией. Общайтесь с людьми, которые вас вдохновляют, заряжают позитивной энергией и полезными идеями.

Скорпионам звёзды рекомендуют не тратить силы на выяснение отношений. Всё решится в вашу пользу само собой, с учётом ваших привилегий и заслуг. Свободное время посвятите спорту. 

Благоприятный день для деловой активности у Стрельцов. Успешными будут финансовые операции и торговые сделки. Постарайтесь сделать то, что так давно откладывали. 

Козероги с удовольствием потратят время на составление фитнес-плана и вариантов курортного оздоровления. Звёзды советуют вам рационально оценить свои возможности.

Водолеям стоит подходить ко всему взвешенно, спокойно и рассудительно. Приятные знакомства и свидание с любимым человеком улучшат настроение. Хороший день для самообразования.

Интуиция и логика помогут Рыбам принять важное решение, которое улучшит материальное положение. Отличный день для наведения порядка в документах.

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Теги: знакомства
 
 
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