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Маск намерен опутать Великобританию широкополосным интернетом

02.08.2021 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск планирует построить спутниковую станцию на острове Мэн, чтобы охватить широкополосной связью всю Великобританию, в частности сельские районы на севере страны, сообщает газета Telegraph.

По данным газеты, система Starlink Маска находится на заключительной стадии получения разрешения на строительство станции на острове. Она уже получила разрешение на использование определенных диапазонов частот и установление оборудования на острове.

Starlink не прокомментировала эту информацию, передает РБК.

Ранее в этом году Starlink запустила в Великобритании тестовую услугу, взимая с клиентов £89 в месяц ($124) и £439 ($610) за спутниковую антенну со скоростью до 150 Мбит/с.

Starlink — проект компании SpaceX по формированию системы спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету на Земле. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Спутники Starlink развернуты на орбите высотой 550 км. Компания собирается вывести на орбиту около 12 тыс. спутников к середине 2020-х годов. По замыслу Маска, проект Starlink обеспечит доступ к интернету даже в труднодоступных районах планеты и значительно удешевит предоставление услуги.

 
 
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск планирует построить спутниковую станцию на острове Мэн, чтобы охватить широкополосной связью всю Великобританию, в частности...
 
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