Белорусские власти отправили на Олимпиаду в Токио больных лошадей

Источник материала: АФН

Второй белорусский конник Александр Зеленко вынужден прервать свое выступление на проходящих в Токио Олимпийских игр из-за болезни лошади.

«Александр Зеленко на Карло Гранде не смог продолжить выступление. Лошадь нашего спортсмена снята по ветеринарным показаниям», - сообщила пресс-служба Минспорта РБ.

Ранее, Игры был вынужден Александр Фоминов. Заболевание у лошади Фоминова ветеринары диагностировали почти сразу после прилета в Токио.