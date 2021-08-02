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Белорусские власти отправили на Олимпиаду в Токио больных лошадей
Источник материала: АФН
Второй белорусский конник Александр Зеленко вынужден прервать свое выступление на проходящих в Токио Олимпийских игр из-за болезни лошади.
«Александр Зеленко на Карло Гранде не смог продолжить выступление. Лошадь нашего спортсмена снята по ветеринарным показаниям», - сообщила пресс-служба Минспорта РБ.
Ранее, Игры был вынужден Александр Фоминов. Заболевание у лошади Фоминова ветеринары диагностировали почти сразу после прилета в Токио.
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Второй белорусский конник Александр Зеленко вынужден прервать свое выступление на проходящих в Токио Олимпийских игр из-за болезни лошади.
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