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В Египте заявляют о почти 90 уничтоженных экстремистах
Источник материала: Партизан
Египетская армия ликвидировала 89 опасных экстремистов в северо-восточной провинции Северный Синай. Как
"Военные также обнаружили и уничтожили 404 самодельных взрывных устройства, четыре "пояса смертника", 52 автомобиля и захватили 73 пулемета", — говорится в сообщении.
В течение какого именно периода была осуществлена военная операция в Египте не сообщается.
"Восемь военных погибли или получили ранения во время столкновений", — утверждает агентство.
Напомним: провинция Северный Синай делит границу с сектором Газа и уже длительное время служит убежищем для сторонников ИГИЛ.
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Египетская армия ликвидировала 89 опасных экстремистов в северо-восточной провинции Северный Синай. Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом пишет Синьхуа.
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