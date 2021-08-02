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В Египте заявляют о почти 90 уничтоженных экстремистах

02.08.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Египетская армия ликвидировала 89 опасных экстремистов в северо-восточной провинции Северный Синай. Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом пишет Синьхуа.




"Военные также обнаружили и уничтожили 404 самодельных взрывных устройства, четыре "пояса смертника", 52 автомобиля и захватили 73 пулемета", — говорится в сообщении.

В течение какого именно периода была осуществлена военная операция в Египте не сообщается.

"Восемь военных погибли или получили ранения во время столкновений", — утверждает агентство.

Напомним: провинция Северный Синай делит границу с сектором Газа и уже длительное время служит убежищем для сторонников ИГИЛ.
 
 
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Египетская армия ликвидировала 89 опасных экстремистов в северо-восточной провинции Северный Синай. Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом пишет Синьхуа.
 
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