ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бьем рекорды! В ночь на понедельник литовские пограничники задержали 109 нелегалов с территории Беларуси

02.08.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Поток нелегалов с территории Беларуси не уменьшается, а увеличивается буквально каждый день.



Как рассказал Delfi глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустам Любаев, если ранее нелегалы с территории Беларуси шли только ночью, стараясь, чтобы их не поймали, то сейчас идут и днем. При этом они практически не прячутся. Их не останавливают ни камеры наблюдения, ни колючая проволока вдоль границы. Рекорд был установлен в минувшее воскресенье, когда СОГГ задержал 289 нелегальных мигрантов.

Минувшей ночью с территории Беларуси в Литву пытались попасть еще 109 нелегалов. Это только за ночь. Учитывая, что нелегалы сейчас идут и днем, за сутки может быть под 200 человек.

Всего с начала года границу с Литвой с территории Беларуси пытались пересечь 4 тыс. человек. При этом поток только увеличивается, пропорционально увеличению авиарейсов из Ирака. Если ранее у кого-то и были сомнения относительно того, что поток нелегалов в Литву организует белорусская сторона, то теперь эти сомнения исчезли полностью.

Интересно, что по словам Александра Лукашенко, переправку нелегалов организуют преступные группы в самой Литве. Мол, эти группы хорошо известны белорусским спецслужбам. Лукашенко предложил даже помочь с ликвидацией этих групп, если литовская сторона перестанет давить на белорусские власти и поддерживать оппозицию. Литва сочла такое предложение шантажом, который лишний раз подтверждает, кто на самом деле стоит за организацией потока нелегальных мигрантов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поток нелегалов с территории Беларуси не уменьшается, а увеличивается буквально каждый день.
 
Новости дня
Новости разные
 
Они способны выполнять любые задачи. В Беларуси 2 августа отмечают День десантников и сил специальных операций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by