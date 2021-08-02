ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Министр образования подтвердил, что с 1 сентября вырастут цены на обучение

02.08.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министр образования Игорь Карпенко рассказал в эфире телеканала ОНТ, что повышение платы за обучение в университетах полностью обоснованно.



Он подтвердил, что с 1 сентября плата за обучение в вузах вырастет в пределах 10%. В последний раз стоимость обучения повышали в марте 2020 года.

За этот период увеличились базовая ставка, пишет officelife.media, минимальная заработная плата, были подняты тарифы на некоторые коммунальные и прочие услуги, поэтому 10% —  это полностью обоснованная цифра», — добавил Карпенко.

По его словам, повышение стоимости детально просчитано не только в целом в системе образования, но и конкретно с университетами. Министр добавил, что вузы принимают решение поднять цены самостоятельно, но это решение согласованное, единое и централизованное.

Ранее в вузах анонсировали, что цены с 1 сентября вырастут в пределах 10%.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр образования Игорь Карпенко рассказал в эфире телеканала ОНТ, что повышение платы за обучение в университетах полностью обоснованно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Литве на укрепление границы с Беларусью потребуется полмиллиарда евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by