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Министр образования подтвердил, что с 1 сентября вырастут цены на обучение
Источник материала: Партизан
Министр образования Игорь Карпенко рассказал в эфире телеканала ОНТ, что повышение платы за обучение в университетах полностью обоснованно.
Он подтвердил, что с 1 сентября плата за обучение в вузах вырастет в пределах 10%. В последний раз стоимость обучения повышали в марте 2020 года.
За этот период увеличились базовая ставка,
По его словам, повышение стоимости детально просчитано не только в целом в системе образования, но и конкретно с университетами. Министр добавил, что вузы принимают решение поднять цены самостоятельно, но это решение согласованное, единое и централизованное.
Ранее в вузах анонсировали, что цены с 1 сентября вырастут в пределах 10%.
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Министр образования Игорь Карпенко рассказал в эфире телеканала ОНТ, что повышение платы за обучение в университетах полностью обоснованно.
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