Министр образования подтвердил, что с 1 сентября вырастут цены на обучение









Он подтвердил, что с 1 сентября плата за обучение в вузах вырастет в пределах 10%. В последний раз стоимость обучения повышали в марте 2020 года.





пишет officelife.media, минимальная заработная плата, были подняты тарифы на некоторые коммунальные и прочие услуги, поэтому 10% — это полностью обоснованная цифра», — добавил Карпенко. За этот период увеличились базовая ставка,officelife.media, минимальная заработная плата, были подняты тарифы на некоторые коммунальные и прочие услуги, поэтому 10% — это полностью обоснованная цифра», — добавил Карпенко.





По его словам, повышение стоимости детально просчитано не только в целом в системе образования, но и конкретно с университетами. Министр добавил, что вузы принимают решение поднять цены самостоятельно, но это решение согласованное, единое и централизованное.





Ранее в вузах анонсировали, что цены с 1 сентября вырастут в пределах 10%.



