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На 53-м году жизни умер бывший тренер БГК «Мешков Брест»

02.08.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Не стало известного белорусского специалиста Игоря Раповца.


Игорь Раповец

Об этом сообщила клубная пресс-служба БГК. Уроженец Барановичей Игорь Раповец скончался в первый день августа. Причины смерти не называются, пишет  Вечерний Брест

Известный белорусский наставник немалую часть тренерской карьеры провел в Бресте, помогая Сергею Бебешко. Вместе с «мешковцами» Раповец завоевал три чемпионских титула (2016, 2017, 2018), три Кубка Беларуси (2016, 2017, 2018), серебро (2016) и бронзу (2017) СЕХА-Лиги.
 
Теги: Брест
 
 
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Не стало известного белорусского специалиста Игоря Раповца.
 
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