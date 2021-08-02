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На 53-м году жизни умер бывший тренер БГК «Мешков Брест»
Источник материала: Партизан
Не стало известного белорусского специалиста Игоря Раповца.
Игорь Раповец
Об этом сообщила клубная пресс-служба БГК. Уроженец Барановичей Игорь Раповец скончался в первый день августа. Причины смерти не называются,
Известный белорусский наставник немалую часть тренерской карьеры провел в Бресте, помогая Сергею Бебешко. Вместе с «мешковцами» Раповец завоевал три чемпионских титула (2016, 2017, 2018), три Кубка Беларуси (2016, 2017, 2018), серебро (2016) и бронзу (2017) СЕХА-Лиги.
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Не стало известного белорусского специалиста Игоря Раповца.
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