Как изменятся курсы валют на этой неделе – прогноз аналитика





Доллары США. Фото: belmir.by





– Белорусский рубль продолжил укрепление на прошедшей неделе на фоне относительного спокойствия на международном валютном рынке.





Американская ФРС вновь отказалась от каких-либо намеков по ужесточению денежно-кредитной политики, продолжая всячески ослаблять доллар США

пишет belmir.by. В целом пока ей это удается. Поэтому в течение ближайшего месяца можно ожидать сохранения давления на доллар. Это означает поддержку рисковых активов, в том числе валют развивающихся стран. belmir.by. В целом пока ей это удается. Поэтому в течение ближайшего месяца можно ожидать сохранения давления на доллар. Это означает поддержку рисковых активов, в том числе валют развивающихся стран.





Тем не менее, уже в конце августа состоится традиционная встреча банкиров США в Джексон-Хоуле, на которой, как правило, озвучиваются стратегические инициативы Федрезерва. Например, в прошлом году глава ФРС Джером Пауэлл сообщил об изменении отношения ФРС к инфляции, что позволяет американскому Центробанку до сих пор сохранять стимулирующую политику на фоне рекордных показателей роста цен в стране.





На текущей неделе ожидается отчет по состоянию американского рынка труда за июль. Предварительные показатели выглядят довольно сильными, и в случае их достижения необходимость досрочного сворачивания стимулирующий политики ФРС станет совсем острой.





В Беларуси постепенно набирают силу тревожные тенденции. Растет задолженность белорусских средних и крупных предприятий, которая по состоянию на 1 июня увеличилась с начала года на 2,6 процента до 162,5 млрд рублей, рекорда за последние 5 лет.





Опережающими темпами растет кредиторская задолженность предприятий. Она увеличилась на 8,3 процента с начала года до 66,6 млрд рублей. Рост происходит на фоне укрепления белорусского рубля к доллару и евро с начала года.





Внешний долг Беларуси за первое полугодие 2021 года снизился на 0,6 процента до 18,5 млрд долларов c учетом курсовых разниц при одновременном укреплении рубля к доллару более чем на 1 процент.





При этом Беларусь в текущем году привлекает кредиты от правительства России (629 млн долларов), а гасит перед российскими банками и правительством (364,5 млн долларов). Значительные средства республика отдала банкам Китая (214,4 млн долларов), в то время как с китайской стороны удалось привлечь только 14,9 млн долларов от Экспортно-импортного банка Китая, то есть фактически под кредитование экспорта.





Высокими темпами растет внутренний госдолг, который увеличился с начала года на 16,4 процента до 11,5 млрд рублей.





Ограниченная возможность внешних займов и золотовалютных резервов создают потенциально неустойчивую ситуацию внешнего долгового навеса. Попытки государства компенсировать валютные платежи за счет внутренних займов в иностранной валюте в условиях санкционного давления могут быть реализованы на очень небольшом отрезке времени.





Численность занятых в белорусской экономике в июне достигла самых низких показателей за последние 11 лет. По данным Белстата, в июне 2021 года в экономике было занято 4 267,6 тысячи человек, в то время как в июне 2020 года – 4 304 тысячи, а в 2010 году – 4 657 тысячи. В текущем году высокими темпами уменьшается количество занятых в финансовой и страховой деятельности, в сфере недвижимости, образования, строительства, транспорта и логистики.





Тем не менее, в краткосрочной перспективе белорусский рубль продолжает укрепление на фоне жесткой политики со стороны Нацбанка.





На текущей неделе американский доллар по отношению к белорусскому рублю, вероятнее всего, продолжит движение к нижней границе диапазона 2,4800 – 2,5000.





Евро стабилизировался на международном валютном рынке, но в случае подтверждения хороших показателей американского рынка труда в конце недели может немного отступить. В этом случае белорусский рубль может воспользоваться ситуацией, продавив курс единой европейской валюты ниже 2,9500.





Курс российской валюты по отношению к белорусскому рублю, вероятнее всего, стабилизируется в диапазоне 0,0340 – 0,0343 рубля за единицу.







