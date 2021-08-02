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Белорус Максим Недосеков взял бронзу Олимпиады по прыжкам в высоту
02.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорус Максим Недосеков взял бронзу в соревнованиях по прыжкам в высоту. Эта медаль стала второй для команды на Олимпиаде в Токио, передает «МИР 24».
Высоту 2 метра 37 сантиметров Максим Недосеков взял с первой попытки. Этого результата хватило, чтобы завоевать бронзу Олимпиады. Еще после квалификации легкоатлет пожелал удачи всем членам сборной Беларуси.
Таким образом, у символической сборной СНГ и Грузии сейчас уже 65 медали – 15 из них золотые. По числу наград эта команда впереди всей планеты.
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Таким образом, у символической сборной СНГ и Грузии сейчас уже 65 медали – 15 из них золотые.
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