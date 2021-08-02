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Сразу 7 человек стали лучшими абитуриентами Гродненского медуниверситета. Какую награду они получили?

02.08.2021 09:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Больше сотни медалистов, у 97 % поступивших средний балл аттестата выше 80. Гродненский медицинский университет держит планку вуза, куда поступают абитуриенты с самыми высокими баллами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу 7 человек стали лучшими абитуриентами Гродненского медуниверситета. Какую награду они получили?

Подводя итоги приемной кампании на бюджет, с поступлением наиболее результативных новоиспеченных студентов поздравила лично ректор. Первые строчки рейтинга в вузе у семи человек. Большинство родом из Гродно и Гродненской области, одна девушка из Борисова.

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Сразу 7 человек стали лучшими абитуриентами Гродненского медуниверситета. Какую награду они получили?

Они все набрали по результатам централизованного тестирования свыше 380 баллов, у четырех человек 100-балльные сертификаты. Мечта стать врачом у вчерашних абитуриентов получила реальные очертания – они зачислены на первый курс Гродненского медуниверситета и получили право носить значки этого вуза, а их дают только лучшим.

Сразу 7 человек стали лучшими абитуриентами Гродненского медуниверситета. Какую награду они получили?

Анна Акуленко, студентка Гродненского государственного медицинского университета:
Результат ЦТ у меня – общая сумма баллов – 389. Профессию я уже достаточно давно выбрала. Мой папа коллекционирует медицинские журналы с тех пор, когда мне еще было, наверное, 5 лет. Я заинтересовалась. Он очень долго их собирал. Потом мне начали покупать детские энциклопедии, и я всегда вычитывала именно раздел, связанный с телом человека.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Больше сотни медалистов, у 97 % поступивших средний балл аттестата выше 80. Гродненский медицинский университет держит планку вуза, куда поступают...
 
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