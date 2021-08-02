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Сразу 7 человек стали лучшими абитуриентами Гродненского медуниверситета. Какую награду они получили?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Больше сотни медалистов, у 97 % поступивших средний балл аттестата выше 80. Гродненский медицинский университет держит планку вуза, куда поступают абитуриенты с самыми высокими баллами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подводя итоги приемной кампании на бюджет, с поступлением наиболее результативных новоиспеченных студентов поздравила лично ректор. Первые строчки рейтинга в вузе у семи человек. Большинство родом из Гродно и Гродненской области, одна девушка из Борисова.
Они все набрали по результатам централизованного тестирования свыше 380 баллов, у четырех человек 100-балльные сертификаты. Мечта стать врачом у вчерашних абитуриентов получила реальные очертания – они зачислены на первый курс Гродненского медуниверситета и получили право носить значки этого вуза, а их дают только лучшим.
Анна Акуленко, студентка Гродненского государственного медицинского университета:
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Сразу 7 человек стали лучшими абитуриентами Гродненского медуниверситета. Какую награду они получили?
Новости Беларуси. Больше сотни медалистов, у 97 % поступивших средний балл аттестата выше 80. Гродненский медицинский университет держит планку вуза, куда поступают...
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