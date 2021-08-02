«Лукашенко пока не блокирован в бункере, он свободен в своем Дворце и на территории Беларуси и России, но далее – всё»

Источник материала: UDF



Фото: Евгений Ерчак / Коммерсантъ

Жить годами под нависшим над головой дамокловым мечем неминуемой расплаты невозможно. Белорусская номенклатура очень хорошо знает свой народ и не обманывается в отношении «стабильности» и «спокойствия» (как на кладбище), которые поддерживаются непрерывной карательной операцией. Служащие, включая силовиков, действительно боясь, что в итоге для них все закончится трагически, ищут возможность вывезти семьи, детей, исходя из финансовых возможностей, покупают недвижимость в России и на Украине.

Видимо в окружении А. Лукашенко есть понимающие люди, которые учитывают, что любая, вроде даже незначительная ошибка, может привести к «осечке» и запустить «цепную реакцию» развала режима. Вот не доехал вовремя автобус с карателями, не выдержали нервы у офицера ОМОНА, что-то ляпнула Н. Эйсмонт, и еще что-то, включая какую-нибудь, не дай Бог, техногенную катастрофу. И всё…

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

- Понятно, что первый адресат лживого заявления А. Лукашенко – его противники внутри Беларуси, - пишет на сайтероссийский политолог. - Оппозиция и Сопротивление должны были, с одной стороны, буквально «сложить оружие», так как воевать против российской армии бессмысленно, но, при этом А. Лукашенко подбрасывал своим оппонентам еще одно «обоснование» двух тезисов: Россия – враг белорусского народа, так как поддерживает А. Лукашенко, и аннексия Россией Беларуси гарантирована. Конечно, А. Лукашенко специально «переводит стрелки» на Москву. Иными словами, это не Л. Ермошина фальсифицировала итоги голосования и это не белорусские спецподразделения развернули террор против белорусского народа, а все это – дело рук России.Второй аспект данного заявления А. Лукашенко касается уже его сторонников. Фактически белорусский руководитель, с одной стороны, заявил претензии на командование армией соседней ядерной державы, и в Беларуси давно считают это вполне нормальным, а с другой стороны, А. Лукашенко в очередной раз попытался успокоить белорусскую номенклатуру, которая погрязла в коррупции и преступлениях против собственного народа.Не является тайной и то, что номенклатура и силовики измотаны противостоянием и степенью ненависти, которые испытывают к ним население. Это чаще молчаливое презрение буквально выводит, как сторонников режима, так и сотрудников МВД. Номенклатуре власти обещали, что загонят всех противников режима за «плинтус», что все постепенно рассосется и забудется и все будет как прежде, до 2020 года. Но в итоге стало еще хуже, так как белорусский народ амнезией не страдает.А. Лукашенко, обладающий феноменальным чутьем на опасность, на уровне подсознания понимает, что режим оккупации разорителен, он не увеличивает его рейтинг, а понижает, но время компромиссов сознательно и окончательно упущено и единственная возможность разрядки белорусского политического кризиса – его отставка и бегство. Но тут тупик. Пойти на отставку А. Лукашенко не может.Но тогда рано или поздно главу государства уберут свои, которым бежать некуда и недвижимость за рубежом им не по карману. Да и найдут их в любой стране мира. Руководство Беларуси, ощущая неминуемый исход, неуклонно и даже незаметно для себя начинает жить нравами «бункера».То, что произошло в пятницу, 29 июля 2021 – это прямо римейк последних кадров советского сериала «Освобождение», где А. Гитлер кричит из бункера «Где Венк! Венк!». Вот сейчас российская армия и воспринимается А. Лукашенко, как армия Венка, обязанная прийти на помощь прячущемуся под землей, в центре Берлина, фюреру. Но мы помним, что она не пришла…Конечно, Лукашенко пока не блокирован в бункере, он свободен в своем Дворце и на территории Беларуси и России, но далее – всё. Существует блокада политическая и даже воздушная. Между прочим, закрыт и Китай. Как не пытается В. Макей использовать все свои дипломатические возможности и даже личные связи, политическая блокада А. Лукашенко сужается и стягивается, как петля на шее.Заявление Лукашенко о помощи со стороны российской армии – это бункер и армия Венка одновременно. Но, кроме того, А. Лукашенко признает то, что, в случае форс-мажора белорусские силовики не выдержат противостояния с народом. Вряд ли кто-то будет им носить цветы и строить «сердечки». Кроме того, А. Лукашенко не верит своим силовикам. Для этого, признаемся, есть основания. Но и силовики не доверяют белорусскому руководителю, понимая, что для него они – расходный материал...