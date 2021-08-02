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В Витебской области автомобиль насмерть сбил велосипедистку

02.08.2021 10:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области автомобиль насмерть сбил велосипедистку. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"1 августа около 5.00 31-летний водитель "Опеля" на 3-м км автодороги Подсвилье - Голубичи - Урожайная совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении велосипедистку 1952 года рождения. В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений скончалась", - сообщается в Telegram-канале.

По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
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