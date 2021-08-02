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В Полоцком районе горел дачный дом
Источник материала: БелТА
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе горел дачный дом. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.
"1 августа в 14.11 спасателям поступило сообщение о пожаре дома в деревне Смориги Полоцкого района. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дома, используемого под дачу. Его хозяин, мужчина, 1969 года рождения, в это время находился по месту постоянного проживания. Он не пострадал", - рассказали в МЧС.
Пожар ликвидировали спасатели. По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.-0-
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"Хозяин дома, мужчина, 1969 года рождения, в это время находился по месту постоянного проживания. Он не пострадал", - рассказали в МЧС.
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