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В Полоцком районе горел дачный дом

02.08.2021 10:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе горел дачный дом. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

"1 августа в 14.11 спасателям поступило сообщение о пожаре дома в деревне Смориги Полоцкого района. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дома, используемого под дачу. Его хозяин, мужчина, 1969 года рождения, в это время находился по месту постоянного проживания. Он не пострадал", - рассказали в МЧС.

Пожар ликвидировали спасатели. По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.-0-

В Полоцком районе горел дачный дом

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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"Хозяин дома, мужчина, 1969 года рождения, в это время находился по месту постоянного проживания. Он не пострадал", - рассказали в МЧС.
 
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