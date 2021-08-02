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Тихановская просит МОК обеспечить безопасность белорусских спортсменов в Токио

02.08.2021 10:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская призвала Международный Олимпийский комитет обеспечить безопасность всем беларусским спортсменам, приехавшим на Олимпийские игры в Токио.

«Мы работаем над тем, чтобы власти Японии и Международный Олимпийский комитет в соответствии с правилом 37 Олимпийской Хартии обеспечили безопасность всем беларусским спортсменам, так как в любой момент режим может начать очередные репрессии против них», - заявила Тихановская после того, как представители спортивных властей Беларуси попытались насильно вывезти из Японии белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую.

«Мы призываем исполком МОКа провести разбирательство и расследование в отношении руководящего состава НОК. А чиновников, которые принимали эти решения (включая начальника отдела международных отношений НОК Беларуси Василия Юрчика и замдиректора РЦОП по легкой атлетике Артура Шумака), отстранить в соответствии с Правилом 23 Олимпийской Хартии», - цитирует Тихановскую ее пресс-служба

«Всех причастных к попытке похищения Кристины Тимановской мы предложим внести в санкционные списки, а также усилить санкции ЕС и США против режима, его кошельков, и всех, кто поддерживает режим», - подчеркнула Тихановская.

«Мы настаиваем, что беларусские спортсмены – это гордость нашей страны, а не собственность режима. И сейчас моральный долг международного сообщества – дать решительную реакцию на попытки похищения беларусов с территорий демократических государств»‎, - заключила она.

Вместе с тем она поблагодарила МОК и власти Японии за оперативную реакцию, а также Чехию, Словению и Польшу за предложение политического убежища для Кристины Тимановской.

 
 
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Светлана Тихановская призвала Международный Олимпийский комитет обеспечить безопасность всем беларусским спортсменам, приехавшим на Олимпийские игры в Токио.
 
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