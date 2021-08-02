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Белорусские метатели молота не смогли пройти квалификацию, среди них Иван Тихон

02.08.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Олимпийских играх в Токио в понедельник утром прошла мужская квалификация в в метании молота.



В нем приняли участие три спортсмена из Беларуси, но ни один из них не вышел в финал. Иван Тихон занял 18-е место (74,57), Юрий Васильченко - 19-е (74,00, Глеб Дударев финишировал 27-м (71,60).

Последним проходом в финал стал американец Дэниел Хауген (75,73), сообщает Прессбол.

Что касается женской борьбы, то Василиса Марзалюк не воспользовалась возможностью принять участие в утешительном поединке за бронзу и уступила китаянке Кень Жу 1:2.
 
 
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На Олимпийских играх в Токио в понедельник утром прошла мужская квалификация в в метании молота.
 
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