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Белорусские метатели молота не смогли пройти квалификацию, среди них Иван Тихон
Источник материала: Партизан
На Олимпийских играх в Токио в понедельник утром прошла мужская квалификация в в метании молота.
В нем приняли участие три спортсмена из Беларуси, но ни один из них не вышел в финал. Иван Тихон занял 18-е место (74,57), Юрий Васильченко - 19-е (74,00, Глеб Дударев финишировал 27-м (71,60).
Последним проходом в финал стал американец Дэниел Хауген (75,73), сообщает Прессбол.
Что касается женской борьбы, то Василиса Марзалюк не воспользовалась возможностью принять участие в утешительном поединке за бронзу и уступила китаянке Кень Жу 1:2.
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На Олимпийских играх в Токио в понедельник утром прошла мужская квалификация в в метании молота.
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