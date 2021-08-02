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Второго белорусского троеборца сняли с Олимпийских игр

02.08.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне спортсмен вышел в финал соревнований по преодолению препятствий, однако продолжить выступления не смог.

© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS

Лошадь Карло Гранде, на котором выступает белорусский всадник Александр Зеленко, снята с Олимпийских игр по ветеринарным показаниям, сообщили в пресс-службе министерства спорта Беларуси, пишет Sputnik.

Что именно обнаружили у лошади, не уточняется.

В понедельник, 2 августа, Зеленко на Карло Гранде должен был выступить в финале конного троеборья (преодоление препятствий). Накануне они соревновались в двух других дисциплинах: в манежной езде белорусский всадник занял 12-е место среди 42 пар, в кроссе он оказался на 44-й строчке итогового протокола.

Первым заболел Мартини


В конном троеборье от Беларуси должен был выступить также Александр Фоминов. За несколько дней до старта олимпийского турнира выяснилось, что его лошадь Мартини серьезно заболела. Белорус снялся с Олимпиады, не приняв участия ни в одном соревновании.

Две медали и 44-е место

Сборная Беларуси на Играх-2020 в Токио пока завоевала лишь две награды. Золото в прыжках на батуте взял Иван Литвинович, а бронзу в прыжках в высоту выиграл Максим Недосеков. Сейчас наша команда находится на 44-м месте в медальном зачете Олимпиады - вместе со сборными Эстонии, Фиджи и Узбекистана. В тройке лидеров - Китай, США и Япония.

В понедельник, 2 августа, в японской столице сегодня разыграют 22 комплекта наград. После неудач в метании молота и женской борьбе и локального успеха в гребле на байдарках белорусы поучаствуют в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений, в синхронном плавании и прыжках с шестом.

Без участия белорусских спортсменов чемпионы и призеры Игр определятся в турнирах по бадминтону, парусному спорту, тяжелой атлетике, конному спорту, спортивной гимнастике, трековым велогонкам и греко-римской борьбе.
 
 
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Накануне спортсмен вышел в финал соревнований по преодолению препятствий, однако продолжить выступления не смог.
 
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