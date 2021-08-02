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Здесь обучаются лучшие. Гродненский медвуз стал победителем международного конкурса в Канаде

02.08.2021 10:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Больше сотни медалистов, у 97 % поступивших средний балл аттестата выше 80. Гродненский медицинский университет держит планку вуза, куда поступают абитуриенты с самыми высокими баллами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь обучаются лучшие. Гродненский медвуз стал победителем международного конкурса в Канаде

Елена Кроткова, ректор Гродненского государственного медицинского университета: 
Эта встреча как зарождение новой традиции – еще до начала учебного года принять в свои ряды лучших, чтобы эти ребята с самых первых дней ощутили, что их здесь ждут.

Сразу 7 человек стали лучшими абитуриентами Гродненского медуниверситета. Какую награду они получили?

Здесь обучаются лучшие. Гродненский медвуз стал победителем международного конкурса в Канаде

К слову, Гродненский медицинский вуз по результатам международного конкурса в Канаде получил сертификат «Лучший университет – 2021» в номинации «Образование и управление». 

 
 
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Новости Беларуси. Больше сотни медалистов, у 97 % поступивших средний балл аттестата выше 80. Гродненский медицинский университет держит планку вуза, куда поступают...
 
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