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Здесь обучаются лучшие. Гродненский медвуз стал победителем международного конкурса в Канаде
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Больше сотни медалистов, у 97 % поступивших средний балл аттестата выше 80. Гродненский медицинский университет держит планку вуза, куда поступают абитуриенты с самыми высокими баллами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Елена Кроткова, ректор Гродненского государственного медицинского университета:
К слову, Гродненский медицинский вуз по результатам международного конкурса в Канаде получил сертификат «Лучший университет – 2021» в номинации «Образование и управление».
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Новости Беларуси. Больше сотни медалистов, у 97 % поступивших средний балл аттестата выше 80. Гродненский медицинский университет держит планку вуза, куда поступают...
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