ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Представители МОК и оргкомитета Игр в Токио находятся в контакте с Тимановской

02.08.2021 10:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Представители Международного олимпийского комитета и оргкомитета Олимпийских игр в Токио находятся в контакте с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, сообщила пресс-служба МОК.

Представители МОК и оргкомитета Игр в Токио находятся в контакте с Тимановской

Первая реакция МОК выразилась в твите о том, что комитет увидел информацию о Тимановской в СМИ, изучает ситуацию и просит объяснений у Национального олимпийского комитета Беларуси.

Затем МОК сообщил, что вечером 1 августа вместе с оргкомитетом ОИ-2020 напрямую поговорил с Тимановской, которая находилась со служащими аэропорта Ханеда и представителем оргкомитета. Она заверила, что чувствует себя в безопасности.

МОК и оргкомитет заявили, что продолжат контакты со спортсменкой и чиновниками, чтобы определить последующие шаги.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSFзаявил, что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила, что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители Международного олимпийского комитета и оргкомитета Олимпийских игр в Токио находятся в контакте с белорусской легкоатлеткой Кристиной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сразу 7 человек стали лучшими абитуриентами Гродненского медуниверситета. Какую награду они получили?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by