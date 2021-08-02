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Представители МОК и оргкомитета Игр в Токио находятся в контакте с Тимановской
Источник материала: Навiны
Представители Международного олимпийского комитета и оргкомитета Олимпийских игр в Токио находятся в контакте с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, сообщила пресс-служба МОК.
Первая реакция МОК выразилась в твите о том, что комитет увидел информацию о Тимановской в СМИ, изучает ситуацию и просит объяснений у Национального олимпийского комитета Беларуси.
Затем МОК сообщил, что вечером 1 августа вместе с оргкомитетом ОИ-2020 напрямую поговорил с Тимановской, которая находилась со служащими аэропорта Ханеда и представителем оргкомитета. Она заверила, что чувствует себя в безопасности.
МОК и оргкомитет заявили, что продолжат контакты со спортсменкой и чиновниками, чтобы определить последующие шаги.
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Представители Международного олимпийского комитета и оргкомитета Олимпийских игр в Токио находятся в контакте с белорусской легкоатлеткой Кристиной...
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