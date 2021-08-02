ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Какие базы данных режима взломали белорусские киберпартизаны

02.08.2021 10:49 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Какие базы данных режима взломали белорусские киберпартизаны
Иллюстративное фото
Вчера хакеры-патриоты заявили, что атаковали систему камер фиксации скорости и слежки.

«Операция приобрела диверсионный характер. В этот раз был нанесен фатальный удар по системе камер фиксации скорости и слежки.

Наша команда снова побывала во внутренних сетях режима. С помощью мощного инструментария камеры были вскрыты и повреждены, узлы связи нейтрализованы.

Также, благодаря комплексной атаке, обработка уже более 125 тыс. текущих штрафов приостановлена. Режим наказан рублем.

При анализе баз данных стало очевидно, что камеры не только фиксировали превышение скорости, но и были использованы спецслужбами для слежки за неугодными режиму», — рассказали киберпартизаны.


Стоит отметить, что ранее киберпартизаны взломали системы данных службы 102, ГАИ, АИС «Паспорт». Были получены данные из системы Управления Собственной Безопасности МВД.

Также хакеры-патриоты получили доступ к видеокамерам на Окрестина и видео с дронов МВД.

Эксперты по кибербезопасности считают, что атаки киберпартизан — беспрецедентные и наносят мощнейший удар по режиму Лукашенко.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Алег Манаеў: «У адной краіне дзьве розныя Беларусі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by