Источник материала: UDF



Фото: Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На границе Литвы и Беларуси в воскресенье задержали 289 мигрантов За семь часов понедельника — еще 109.

Об этом в понедельник в эфире национального радиосообщил начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генералВыходные для пограничников были жаркими. В воскресенье были задержаны 289 нелегальных мигрантов — самое большое число за сутки с начала года. С 00.00 до 7.00 понедельника были задержаны еще 109 мигрантов, незаконно пересекших границу со стороны Беларуси.Напомним, в субботу были задержаны 144 мигранта, нелегально попавших в Литву с территории Беларуси, днем ранее на границе были задержаны 117 нелегальных мигрантов. Больше всего (171 человек) иностранцев, незаконно пересекших границу, было задержано 27 июля.