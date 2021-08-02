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На границе Литвы и Беларуси в воскресенье задержали 289 мигрантов
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
Об этом в понедельник в эфире национального радио
Выходные для пограничников были жаркими. В воскресенье были задержаны 289 нелегальных мигрантов — самое большое число за сутки с начала года. С 00.00 до 7.00 понедельника были задержаны еще 109 мигрантов, незаконно пересекших границу со стороны Беларуси.
Напомним, в субботу были задержаны 144 мигранта, нелегально попавших в Литву с территории Беларуси, днем ранее на границе были задержаны 117 нелегальных мигрантов. Больше всего (171 человек) иностранцев, незаконно пересекших границу, было задержано 27 июля.
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За семь часов понедельника — еще 109.
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