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Гомельчанин получил ожоги при попытке потушить пожар в гараже

02.08.2021 10:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин травмировался при попытке потушить пожар в гараже, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре кирпичного гаража по ул. Чечерской в Гомеле поступило спасателям 1 августа в 14.37. Огнем уничтожены легковой Mercedes-Benz W202 и имущество в гараже.

Пытаясь самостоятельно потушить возгорание, хозяин гаража получил ожоги. Его госпитализировали.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.
 
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