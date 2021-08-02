Гомельчанин получил ожоги при попытке потушить пожар в гараже

Источник материала: БелТА

2 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин травмировался при попытке потушить пожар в гараже, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре кирпичного гаража по ул. Чечерской в Гомеле поступило спасателям 1 августа в 14.37. Огнем уничтожены легковой Mercedes-Benz W202 и имущество в гараже.

Пытаясь самостоятельно потушить возгорание, хозяин гаража получил ожоги. Его госпитализировали.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.-0-