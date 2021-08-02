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Под Лидой фура переехала лежавшего на дороге мужчину

02.08.2021 10:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Лидой фура переехала лежавшего на дороге мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария на дороге Поречаны - Новогрудок - Несвиж произошла поздним вечером 31 июля. Неподалеку от деревни Заборцы грузовой МАН переехал лежавшего на дороге вместе с велосипедом человека. От полученных травм 53-летний мужчина погиб.

"По имеющейся информации, до наезда он гостил в соседней деревне у приятеля, где распивал алкогольные напитки. До точки назначения мужчина не доехал метров 400. На нем был жилет повышенной видимости", - рассказали в ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело.
 
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