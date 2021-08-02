Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе легковушка врезалась в дерево - два человека госпитализированы. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"1 августа около 7.00 водитель 1972 года рождения за рулем "Ауди Q7", двигаясь по ул.Ленина в городском поселке Видзы Браславского района, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные условия (закругление дороги влево), в результате чего не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево", - рассказали в МВД.

В результате ДТП водитель и пассажирка 1983 года рождения с телесными повреждениями госпитализированы.-0-