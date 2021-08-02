﻿ Минобр Беларуси назвал обоснованным повышении стоимости обучения в вузах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минобр Беларуси назвал обоснованным повышении стоимости обучения в вузах

02.08.2021 10:59 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко заявил, что повышение стоимости обучения в белорусских вузах является обоснованным, а также насмешил утверждением о самостоятельности высших учебных заведений.

«Вузы принимают самостоятельное решение», - заявил министр, уточнив, что «оно согласованное, единое и централизованное».

«…последнее повышение было у нас в марте 2020 года, а за этот период с 1 января 2021 года увеличилась базовая ставка, увеличилась минимальная заработная плата, были подняты тарифы на некоторые коммунальные и прочие услуги. Естественно, повышение в пределах 10% – это обоснованная цифра, которая просчитана и, в общем-то, проработана в системе образования и с каждым конкретным учреждением образования», - попробовал чиновник аргументировать повышение стоимости.

Еще одной причиной для повышения стоимости обучения в вузе он назвал соотношение бюджетников и платников, косвенно указывая, что обучающиеся на платной основе должны покрыть расходы на обучение бюджетников.

«Надо подчеркнуть, что в этом году мы набираем на бюджет порядка 29 тысяч человек по системе высшего образования. И оставшаяся часть от почти 55 тысяч всех, кого мы набираем в систему высшего образования, это студенты, которые будут набираться на платной основе», - сказал Карпенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр образования Беларуси Игорь Карпенко заявил, что повышение стоимости обучения в белорусских вузах является обоснованным, а также насмешил утверждением о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Алег Манаеў: «У адной краіне дзьве розныя Беларусі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by