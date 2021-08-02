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Валерий Карбалевич: Любой конфликт в сегодняшней Беларуси сразу приобретает политический характер

02.08.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь втянута в очередной международный скандал. Кристину Тимановскую пытались отправить с Олимпиады в Токио в Минск без ее согласия за критику руководства легкоатлетической сборной.



В ответ она устроила скандал. Какие выводы здесь можно сделать, задается вопросом в своем т-г канале независимый аналитик Валерий Карбалевич.

1. Самострелы белорусских властей становятся штатными, их пускают в ход. На них просто программируется система.

2. В стране сформировалась атмосфера, в которой любая критика властей, даже руководства белорусской легкоатлетической сборной, считается нападением на власть.

3. Все граждане обязаны беспрекословно выполнять любые приказы сверху. Люди приравниваются к солдатам, которых можно заставить выполнить любую задачу. В нашем случае спортсмены обязаны выступать в другой дисциплине, а возражения воспринимаются как измена. За это будет наказан человек дома. Это уже кое-что из опыта Северной Кореи.

4. Любой конфликт в сегодняшней Беларуси сразу приобретает политический характер, о чем свидетельствуют комментарии Белорусского государственного телевидения по этому поводу.

5. Вряд ли идея экстренного исключения непокорной спортсменки является инициативой руководства сборной Беларуси на Олимпиаде. Если скандал приобрел политический характер, то решение принималось на политическом уровне. Получается, что чем больше Лукашенко вмешивается в спорт, тем больше вреда. Сразу вспоминается история визита президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля и отмены чемпионата мира по хоккею в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь втянута в очередной международный скандал. Кристину Тимановскую пытались отправить с Олимпиады в Токио в Минск без ее согласия за критику руководства...
 
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