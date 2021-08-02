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Сестра Ким Чен Ына предостерегла Сеул в связи с совместными военными учениями с США

02.08.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила в воскресенье, что если Южная Корея проведет запланированные совместные военные учения с США, то это негативно отразится на решимости двух Корей восстанавливать отношения, сообщило государственное информагентство ЦТАК.

Ким Е Чжон отметила, что недавнее решение о восстановлении «горячей линии» связи между двумя Кореями не должно рассматриваться как нечто большее, чем восстановление «физических» связей, и что было бы «необдуманно» предполагать, что встреча на высшем уровне не за горами.

Ее заявление появилось на фоне переговоров Северной и Южной Кореи о проведении саммита в рамках усилий по восстановлению отношений. Планируется, что Вашингтон и Сеул проведут совместные военные учения в августе.

«Наше правительство и вооруженные силы будут внимательно следить за тем, пойдет ли Южная Корея на агрессивные военные учения или примет серьезное решение. Надежда или отчаяние? Это зависит не от нас», – заявила Ким Е Чжон, согласно ЦТАК.

Две Кореи, которые формально все еще находятся в состоянии войны после конфликта 1950-53 годов, завершившегося прекращением огня, во вторник восстановили «горячую линию», разорванную Севером в июне прошлого года.
 
 
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Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила в воскресенье, что если Южная Корея проведет запланированные совместные военные учения с США, то это...
 
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