Сестра Ким Чен Ына предостерегла Сеул в связи с совместными военными учениями с США

Ким Е Чжон отметила, что недавнее решение о восстановлении «горячей линии» связи между двумя Кореями не должно рассматриваться как нечто большее, чем восстановление «физических» связей, и что было бы «необдуманно» предполагать, что встреча на высшем уровне не за горами.





Ее заявление появилось на фоне переговоров Северной и Южной Кореи о проведении саммита в рамках усилий по восстановлению отношений. Планируется, что Вашингтон и Сеул проведут совместные военные учения в августе.





«Наше правительство и вооруженные силы будут внимательно следить за тем, пойдет ли Южная Корея на агрессивные военные учения или примет серьезное решение. Надежда или отчаяние? Это зависит не от нас», – заявила Ким Е Чжон, согласно ЦТАК.





Две Кореи, которые формально все еще находятся в состоянии войны после конфликта 1950-53 годов, завершившегося прекращением огня, во вторник восстановили «горячую линию», разорванную Севером в июне прошлого года.