Легкоатлетка Тимановская попросила политическое убежище в Польше

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую отстранили от Олимпиады после критики руководства сборной, подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Об этом рассказал Александр Опейкин из Белорусского фонда спортивной солидарности в эфире Настоящего Времени .

– Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке, – говорит Опейкин. – Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека – оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры.

Он также отметил, что девушка опасалась возвращаться в Минск, так как ее показали в «разносных сюжетах» «пропагандистских каналов».

– Ее пытались снять с соревнований не по каким-то объективным и реальным причинам, по здоровью или что-то еще, это был чисто административный приказ, – добавил Опейкин.

Ранее в Сети была опубликована запись разговора легкоатлетки Кристины Тимановской с двумя членами белорусской делегации на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка подтвердила Настоящему Времени, что на записи ее голос.

В разговоре с Тимановской спортивные чиновники называют ее поступок «глупым» и говорят, что из-за него «люди могут остаться без работы», поэтому ей необходимо вылететь домой.

Кроме этого, ее попросили вернуть суточные, выданные на время участия в Олимпиаде.

Фонд спортивной солидарности потребовал от МОК пожизненной дисквалификации для главного тренера национальной сборной Юрия Моисевича, заместителя директора РЦОП Артура Шумака, голоса которых, предположительно, присутствуют на записи, а также начальника отдела международных отношений НОК Василия Юрчика и шефа белорусской миссии Дмитрия Довгаленка. Об этом сообщает Tribuna.com.

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