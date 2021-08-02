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Первые в августе торги на бирже открылись с роста рубля
Источник материала: Навiны
Первые на этой неделе торги на БВФБ открылись с роста белорусского рубля ко всем основным иностранным валютам.
Утром 2 августа они теряют:
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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Первые на этой неделе торги на БВФБ открылись с роста белорусского рубля ко всем основным иностранным валютам.
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