Первые в августе торги на бирже открылись с роста рубля

Первые на этой неделе торги на БВФБ открылись с роста белорусского рубля ко всем основным иностранным валютам.





Утром 2 августа они теряют:

евро 0,44 пункта — 2,9697 белорусского рубля;

доллар 0,19 пункта — 2,4978 белорусского рубля;

российский рубль 0,05 пункта — 3,4188 белорусского рубля за 100 российских.

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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