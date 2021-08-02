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«Вы – элита белорусской армии». Президент поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с Днём десантников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси традиционно отмечается 2 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они способны выполнять практически любые задачи: от разведки на территории условного противника до уничтожения незаконного бандформирования.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Вы – элита белорусской армии». Президент поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с Днём десантников
Новости Беларуси. День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси традиционно отмечается 2 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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