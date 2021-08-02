Бронза Недосекова на ОИ поможет развитию спортсменов из Витебска. Туда направят средства в рамках проекта «Олимпийский выбор»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бронзовая медаль прыгуна в высоту Максима Недосекова принесла удачу и Витебскому областному центру олимпийского резерва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно туда будет направлено 10 тысяч рублей в рамках проекта «Олимпийский выбор».

Отметим, юные спортсмены Витебска во второй раз получат олимпийскую материальную поддержку: после первой белорусской награды в Токио – золота батутиста Ивана Литвиновича – 20 тысяч рублей перечислены витебской СДЮШОР № 1.





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