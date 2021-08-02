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Бронза Недосекова на ОИ поможет развитию спортсменов из Витебска. Туда направят средства в рамках проекта «Олимпийский выбор»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Бронзовая медаль прыгуна в высоту Максима Недосекова принесла удачу и Витебскому областному центру олимпийского резерва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отметим, юные спортсмены Витебска во второй раз получат олимпийскую материальную поддержку: после первой белорусской награды в Токио – золота батутиста Ивана Литвиновича – 20 тысяч рублей перечислены витебской СДЮШОР № 1.
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Бронза Недосекова на ОИ поможет развитию спортсменов из Витебска. Туда направят средства в рамках проекта «Олимпийский выбор»
Новости Беларуси. Бронзовая медаль прыгуна в высоту Максима Недосекова принесла удачу и Витебскому областному центру олимпийского резерва, сообщили в программе...
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