СМИ рассказали, как брокер-алкоголик взвинтил цены на нефть

У Перкинса была возможность торговать из дома и доступ к огромным средствам

Сделки Перкинса ошеломили рынок подобно геополитическому событию

«Эти сделки создали ложное и вводящее в заблуждение впечатление относительно спроса, предложения и цены на нефть марки Brent. Они оказали прямой эффект на повышение цены нефти до ненормального и искусственного уровня. Таким образом, торговля мистера Перкинса сводилась к манипулированию рынком», — заявляли в FCA.

Перкинс врал фирме и принес ей почти $10 млн убытков. Его уволили

Причина неадекватных сделок — пьянство: брокер даже не помнил, что творил

Перкинс все же продолжил карьеру брокера — нашел работу в Швейцарии

«Мы верим в реабилитацию. Мы хотим дать мистеру Перкинсу возможность перестроить свою карьеру в другом направлении», — отмечал гендиректор Starsupply Renewables.

начал работать в лондонской фирме PVM Oil Futures Limited в 1998 году. Его взяли на должность брокера — человека, исполняющего заявки клиентов. Перкинс работал в отделе, который занимался фьючерсами на нефть Brent. Его клиентами были крупные нефтяные компании, а также независимые частные трейдеры, которые торгуют за свой счет.Сотрудники отдела пользовались онлайн-платформой для трейдеров WebICE, которую предоставляет лондонская биржа ICE. Причем торговать через нее можно не только в офисе, но и дома — главное, чтобы был доступ в интернет.У Перкинса не было права совершать сделки без одобрения клиента. Тем не менее, он нарушил это правило. Днем 29 июня брокер разместил восемь заявок на покупку и продажу Brent, всего 115 лотов на сумму более чем $8 млн. Один лот — 1 тыс. баррелей нефти. По данным The Telegraph, для этого он использовал деньги PVM.Перкинс подал заявки от имени одного из клиентов — частного трейдера. В документах регулятора его называют «клиент А», его личность не раскрывается. При этом тот одобрил только одну из сделок. Брокер торговал из дома со своего ноутбука.Как выяснили в Управлении по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), те сделки не повлияли на цену нефти — но на этом Перкинс не остановился. На следующий день, около полпервого ночи, брокер продолжил торговать фьючерсами Brent. Сделки опять проводились без разрешения клиента. Перкинс купил около 9 тыс. лотов, а потом продал 1,9 тыс — к утру его чистая длинная позиция составила 7,125 млн баррелей нефти на $520 млн.Длинная позиция — это покупка актива на долгий срок, когда трейдер или инвестор рассчитывает получить прибыль в долгосрочной перспективе от роста рынка. Чистая длинная позиция (net long position) — это состояние, когда у инвестора больше длинных позиций, чем коротких в определенном активе, в портфеле или торговой стратегии.В FCA отметили, что для этого времени объем торгов был очень большим. «Статистика показывает, что среднесуточный объем сделок по марке Brent, заключенных на WebICE в период с 01:00 до 04:00 по британскому времени в 2009 году, составил примерно 514 лотов», — рассказали в FCA.Причем Перкинс предлагал купить нефть дороже самой лучшей ставки на рынке. По данным ведомства, в ночное время его сделки занимали 69% объема торгов. В результате Brent подорожала на $1,65 — с $71,4 до $73,05 за баррель. В FCA заявили, что подобный рост цен мог произойти, только если бы случилось какое-либо геополитическое событие. После того как Стив сделал перерыв в торгах, стоимость нефти стала падать.В семь утра брокер начал продавал фьючерсы. За несколько часов он избавился почти от 2,6 тыс. лотов — это около 2,6 млн баррелей нефти. Перкинс сократил чистую длинную позицию с 7,1 тыс. лотов до 4,5 тыс.Утром Перкинс написал работодателю сообщение, что не придет в офис, так как его родственник заболел. Впоследствии представитель PVM связался со Стивом по поводу сделок, которые он совершил за ночь. Брокер соврал ему, что клиент их одобрил: заявил, что тот был с ним в его доме, и они торговали ночью вместе. И несколько раз повторил эту ложь.В течение двух часов в фирме не знали, что сделки были несанкционированными — однако в десять утра после расспросов Перкинс признал, что клиент не одобрял их. Фирма закрыла ему доступ к бирже ICE, а затем распродала оставшиеся фьючерсы.В результате PVM потеряла около $9,76 млн. The Telegraph сообщала, что для размещения заявки Перкинсу нужна была небольшая сумма денег — но если бы сделки не обнаружили и фьючерсы не распродали, то компании пришлось бы выплатить $650 млн. Конечно, после такого брокера уволили.Главное в этой истории — почему брокер решил поторговать ночью. Стив объяснил свои действия тем, что был пьян. Все выходные он много пил и решил продолжить попойку с середины дня в понедельник — в этот день у него тоже был выходной. Утром он вернулся домой с игры в гольф, спонсируемой брокерской фирмой.Перкинс утверждал, что плохо помнит, что вообще произошло. Он говорил, что был настолько пьян, что не понимал, что делает. Брокер страдал алкоголизмом и в июле 2009 года присоединился к программе реабилитации алкоголиков, после чего бросил пить.В FCA пришли к выводу, что алкогольное опьянение не оправдывает злоупотребления. Перкинс не пригоден для работы в финансовой сфере, а его поведение угрожало «надлежащему функционированию рынка», посчитали в ведомстве. В FCA говорили, что Перкинс «представляет серьезный риск для рынка в состоянии алкогольного опьянения».Тем не менее, регулятор учел, что Стив решил взяться за себя, избавиться от зависимости, а также сотрудничал со следствием. На пять лет у него отобрали лицензию брокера, без которой он не мог работать. Однако в управлении отметили, что могут ее вернуть, если его алкоголизм больше не будет угрозой.Кроме того, Перкинсу выписали штраф в размере £72 тыс. (около $108 тыс.), который он должен был выплачивать по £2 тыс. в месяц до ноября 2013 года. Наказание могло бы составить и £150 тыс., но FCA скинуло несколько десятков тысяч фунтов из-за того, что у Стива были «серьезные финансовые трудности».Однако через несколько дней после отзыва лицензии и штрафа «алкотрейдера» наняла женевская брокерская фирма Starsupply Renewables. «Мы считаем, что Стивен Перкинс — хороший человек, который совершил глупый поступок», — говорил гендиректор компании. По его словам, один из соучредителей Starsupply к тому моменту знал бывшего брокера более 15 лет.Как писала The Telegraph, в FCA знали, что Перкинс ищет работу в Швейцарии, и рассказали швейцарским регуляторам о том, что он натворил. Однако в управлении признали, что не могут помешать ему торговать других странах Европы. Тем не менее, МакГини отметил, что компания и Перкинс будут уважать решение британского регулятора, поэтому Стив не будет заниматься торговлей, а начнет с помощи в написании учебных материалов для выпускников вузов, которых будет нанимать компания.