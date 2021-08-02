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Утром 2 августа доллар опустился до минимума за 47 дней
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Валютная корзина дешевеет уже третий день подряд.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара опустился всего на 0,0012 BYN до 2,4985 BYN/USD. Это уже четвёртое снижение подряд.
За это время стоимость американской валюты снизилась на 0,0239 BYN до минимума за 47 дней.
Курс евро упал на 0,0031 BYN до 2,9710 BYN/EUR. Евро дешевеет второй день и оказался на минимуме за неделю.
Курс российского рубля сдал назад лишь на 0,0007 BYN до 3,4188 BYN/100 RUB.
Московская биржа
С утра пятницы курс доллара на бирже в Москве снизился всего на 10 копеек до 73,10 российских рублей.
Курс евро упал до 86,87 российских рублей. Это на 20 копеек меньше, чем было утром на предыдущих торгах.
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Курс евро упал на 0,0031 BYN до 2,9710 BYN/EUR.
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