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Утром 2 августа доллар опустился до минимума за 47 дней

02.08.2021 11:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Утром 2 августа доллар опустился до минимума за 47 дней
Иллюстративное фото
На первых августовских торгах белорусский рубль укрепляется сразу ко всем валютам, но стоимость корзины валют упала всего на 0,03%.

Валютная корзина дешевеет уже третий день подряд.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:11:

Курс доллара опустился всего на 0,0012 BYN до 2,4985 BYN/USD. Это уже четвёртое снижение подряд.

За это время стоимость американской валюты снизилась на 0,0239 BYN до минимума за 47 дней.

Курс евро упал на 0,0031 BYN до 2,9710 BYN/EUR. Евро дешевеет второй день и оказался на минимуме за неделю.

Курс российского рубля сдал назад лишь на 0,0007 BYN до 3,4188 BYN/100 RUB.

Московская биржа


С утра пятницы курс доллара на бирже в Москве снизился всего на 10 копеек до 73,10 российских рублей.

Курс евро упал до 86,87 российских рублей. Это на 20 копеек меньше, чем было утром на предыдущих торгах.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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