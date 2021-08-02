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Новое с 1 августа, громкий законопроект, дыра в ФСЗН, занятость падает: новости недели в видеообзоре Myfin.by
Источник материала: Myfin
00:27 Итоги торгов на БВФБ за неделю
00:41 Данные по занятости в Беларуси
01:37 Действия генпрокуратуры в отношении лизинговых компаний
02:33 Изменения с 1 августа 2021
03:24 Финансовая дыра в ФСЗН
04:16 Ситуация в экономике и банковском секторе
05:29 Законопроект о регулировании рынка такси
06:34 Итоги недели на рынке криптовалют
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Новое с 1 августа, громкий законопроект, дыра в ФСЗН, занятость падает: новости недели в видеообзоре Myfin.by
На прошедшей неделе в Беларуси падала занятость, выросли пособия на детей и бюджет прожиточного минимума, началось громкое обсуждение законопроекта об изменении...
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