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Новое с 1 августа, громкий законопроект, дыра в ФСЗН, занятость падает: новости недели в видеообзоре Myfin.by

02.08.2021 11:39 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Новое с 1 августа, громкий законопроект, дыра в ФСЗН, занятость падает: новости недели в видеообзоре Myfin.by
Фото: Myfin.by

00:27 Итоги торгов на БВФБ за неделю

00:41 Данные по занятости в Беларуси

01:37 Действия генпрокуратуры в отношении лизинговых компаний

02:33 Изменения с 1 августа 2021

03:24 Финансовая дыра в ФСЗН

04:16 Ситуация в экономике и банковском секторе

05:29 Законопроект о регулировании рынка такси

06:34 Итоги недели на рынке криптовалют

 
 
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На прошедшей неделе в Беларуси падала занятость, выросли пособия на детей и бюджет прожиточного минимума, началось громкое обсуждение законопроекта об изменении...
 
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