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Госсекретарь МИД Франции: Для ЕС было бы честью предоставить Тимановской политическое убежище
Источник материала: Партизан
Госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон сообщил, что Европейский союз (ЕС) рассмотрит возможность предоставления политического убежища белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской.
«Для Европы было бы честью предоставить Тимановской политическое убежище», – сказал Бон.
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Представители Беларусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба беларусских легкоатлетов.
Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь.
По словам Тимановской, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.
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Госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон сообщил, что Европейский союз (ЕС) рассмотрит возможность предоставления политического убежища...
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