Госсекретарь МИД Франции: Для ЕС было бы честью предоставить Тимановской политическое убежище

«Для Европы было бы честью предоставить Тимановской политическое убежище», – сказал Бон.





tribuna.com , Национальный олимпийский комитет Беларуси объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Как напоминает, Национальный олимпийский комитет Беларуси объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.





Представители Беларусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба беларусских легкоатлетов.





Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь.





По словам Тимановской, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.