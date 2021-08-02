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Олег Дулуб: Такие люди, как Саша Ивулин, не нарушали закон - Бог на их стороне

02.08.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусский специалист Олег Дулуб высказался о журналисте и нападающем «Крумкачоў» Александре Ивулине.


«На 100% уверен, что Бог на стороне таких людей. Потому что такие люди, как Саша Ивулин, не нарушали закон. Они ничего неправильного не делали. Они не украли, не убили, не лжесвидетельствовали. Они делали свое дело честно.

То, что они оказались там, не их вина. Это вина тех людей, которые их туда отправили. Что посеет человек, то и пожнет. Посеял ложь, пожнешь ложь в своей жизни. Посеял воровство, пожнешь воровство в своей жизни. Поэтому я думаю, что у Саши все будет нормально», – сказал Дулуб.
 
 
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Беларусский специалист Олег Дулуб высказался о журналисте и нападающем «Крумкачоў» Александре Ивулине.
 
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