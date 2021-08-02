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Исполнительный директор БФСС: легкоатлетка Тимановская подала заявление, чтобы получить политическое убежище в Польше

02.08.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларуская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую собирались вывезти из Токио после критики руководства сборной, подала документы на предоставление политического убежища в Польше, рассказал исполнительный директор Беларуского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в эфире «Настоящего времени».

Исполнительный директор БФСС: легкоатлетка Тимановская подала заявление, чтобы получить политическое убежище в Польше
«Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры», — сказал Опейкин.

Он также отметил, что спортсменка опасалась возвращаться в Минск, так как ее показали в «разносных сюжетах» «пропагандистских каналов».

Утром 1 августа стало известно, что белорусские спортивные функционеры попытаются вывезти из Токио легкоатлетку Кристину Тимановскую. Вскоре спортсменка оказалась в аэропорту, там ее охраняла японская полиция. Из Токио спортсменка не улетела. После того, как Тимановская несколько часов провела в аэропорту Токио в окружении полиции, ее увезли в безопасное место. По информации газеты Tokyo Sports, спортсменка намеревалась просить убежища в Австрии.

НОК, комментируя ситуацию с Тимановской, сослался на заключение врачей и «эмоционально-психологическое состояние беларуской легкоатлетки». Тимановская в инстаграме написала: «Это вранье».

30 июля Тимановская в своем инстаграме резко отреагировала на решение руководства сборной, которое поставило ее выступать в эстафете 4 по 400 метров вместо спортсменок, не допущенных к участию в Олимпиаде.

За два дня до этого стало известно, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) не допустил к участию в Олимпиаде 20 спортсменов, в том числе троих беларусов. Причина — недостаточное количество внесоревновательных допинг-проб, которые необходимо было сдать на протяжении десяти месяцев перед соревнованиями.

Среди не допущенных беларусок числятся Анна Михайлова и Кристина Мулярчик, которые входили в команду для эстафеты. На освободившиеся места поставили барьеристку Эльвиру Герман и спринтершу Кристину Тимановскую. Конфликт не стоил выеденного яйца, но превратился в грандиозный скандал.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларуская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую собирались вывезти из Токио после критики руководства сборной, подала документы на предоставление...
 
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