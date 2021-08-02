Российские войска в Беларуси: фантазия или реальная перспектива?

Белорусский оппозиционер Мария Колесникова, находящаяся в заключении уже более полугода, призвала Александра Лукашенко прекратить борьбу с собственным народом, в том числе – посредством абсурдных судебных процессов.





Широкий резонанс получило и прозвучавшее на днях заявление Лукашенко, допустившего ввод российских войск на территорию страны. По его словам, этот шаг может быть предпринят для обеспечения безопасности «союзного государства». Правда, оговорился Лукашенко, пока такой необходимости нет.





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в данной связи, что официальных обращений от руководства Беларуси на этот счет не поступало.





Тем временем в экспертном сообществе обсуждаются сценарии, при которых ввод российского воинского контингента на территорию Беларуси может произойти.





Независимый военный аналитик Александр Гольц допустил, выступая по телеканалу «Дождь», что подобное развитие событий станет реальным, если Лукашенко утратит все рычаги контроля над ситуацией в стране.





В этом случае, по мнению Гольца, он может напрямую обратиться за помощью к Владимиру Путину. Остальное, по словам Гольца, – дело техники при полной управляемости парламентов и других ветвей власти в обеих частях «союзного государства».





Анатолий Лебедько: Военные базы – то, что всегда было интересно Кремлю

Анатолий Лебедько отметил в интервью Русской службе « Голоса Америки », что по поводу заявлений Лукашенко подчас можно лишь строить догадки. Белорусский оппозиционный политик, директор Центра европейских делотметил в интервью Русской службе «», что по поводу заявлений Лукашенко подчас можно лишь строить догадки.





Вместе с тем эксперт полагает, что Лукашенко начал мобилизацию своего актива в преддверии 9 августа, когда исполняется годовщина фальсифицированных президентских выборов в Беларуси, итоги которых не признаны в подавляющем большинстве стран мира.





«На эту дату уже анонсирован большой разговор Лукашенко со своими сторонниками, – добавил Лебедько. – Поэтому сейчас ожидается череда встреч и мероприятий, на которых Лукашенко будет выплескивать то, что происходит за кулисами большой политики, в том числе – касательно перспектив появления российских военных баз на территории республики. Похоже, сегодня на эту тему все-таки идут интенсивные переговоры с Кремлем».





Кремль пытается воспользоваться тем, что Лукашенко сегодня – утка, хромающая на обе ноги, отмечает директор Центра европейских дел:





«Он испытывает колоссальное давление со стороны Запада, а Москва стремится использовать ситуацию для того, чтобы продвинуть свою повестку дня. Это в первую очередь сфера экономики, где они хотели бы стать обладателями остатков «фамильного серебра» – тех предприятий и активов, которые еще представляют интерес для российского бизнеса. Ну и, разумеется, военные базы – то, что всегда было интересно Кремлю».





По всей вероятности, Москва усиливает давление в этом вопросе, предполагает Анатолий Лебедько.





«Обычно, когда Лукашенко испытывает сложности на переговорах с Путиным, он выносит сор из избы в публичное пространство, заявляя при этом, что Россия никогда не давила на Беларусь. Следовательно, напрашивается обратный вывод: как раз сейчас нажим возрос. Что остается после этого говорить Кремлю – не признаваться же, что Путин прижимает Лукашенко к татами с помощью удушающего приема?» – резюмирует свою мысль Анатолий Лебедько.





Леонид Гозман: Со стороны Москвы осуществляется ползучая аннексия

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман также считает вероятным, что Лукашенко не случайно обмолвился о потенциальной готовности разместить российских военных в Беларуси.





По мнению Гозмана, мечта минобороны РФ о полноценной базе на территории соседней страны вполне может стать реальностью.





«Единственное, чем он (Лукашенко) в состоянии сейчас расплатиться за долги и выпросить у Кремля еще денег, это торговля суверенитетом, – констатировал собеседник «Голоса Америки». – Больше рассчитываться нечем. Процесс этот может быть поэтапным, постепенным, что нисколько не меняет его конечной цели».





Со стороны Москвы осуществляется ползучая аннексия, констатирует Леонид Гозман.





«Сделать это открыто опасно, – подчеркивает он. – Потому что белорусы окажут яростное сопротивление, что вполне предсказуемо. Еще одну войну Кремль начинать не хочет, полагаю. Точнее – не потянет, причем во всех смыслах. А вот ввести войска по просьбе Лукашенко – всегда пожалуйста. Потом ввести единую валюту – по примеру Евросоюза, естественно. Вот и все: капкан захлопнулся».





Кроме того, Лукашенко решил отомстить Западу за санкции и поддержку оппозиции, считает Гозман. «Понятно, что аудитории, которая приветствовала бы идею введения российских войск, в Беларуси нет по определению – ни в каком срезе общества, даже самом консервативном. Вдобавок Лукашенко попросту гложет зависть в связи с дипломатическими победами Светланы Тихановской, которую принимали в США на высшем уровне», – поясняет российский оппозиционер.





Напомним, что в США лидера белорусской оппозиции приняли высокопоставленные члены администрации, включая госсекретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана, а также члены Конгресса из обеих партий.





Тихановскую принял и президент США Джо Байден. «Для меня было честью встретиться сегодня утром с госпожой Тихановской в Белом доме. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и соблюдению всеобщих прав человека», – написал глава Белого дома в «Твиттере» по итогам встречи.